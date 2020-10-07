بأمر قضائي.. توقيف مسؤول رفيع في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول بأن السلطات العراقية احتجزت يوم الأربعاء مسؤولاً رفيعاً في العاصمة بغداد على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المعنية بمكافحة الفساد احتجزت رئيس هيئة الاستثمار السابق سالار محمد أمين.

وأضاف أن احتجاز أمين جاء بناء على أمر قضائي بسبب تهم تتعلق بالفساد، دون مزيد من التوضيح.

ويشغل أمين حالياً منصب نائب رئيس هيئة الاستثمار ورئيس الهيئة المكلفة في مطار بغداد.

وفي آب/أغسطس الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة التي تحال لها من قبل رئيس الوزراء، على أن تعرض نتائجها على رئيس الوزراء.

وكلف الكاظمي الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم رئيساً للجنة، وتضم أعضاء من جهاز المخابرات، والأمن الوطني، وهيئة النزاهة المعنية بمكافحة الفساد.

كما كلف الكاظمي، بموجب الأمر الديواني، قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بالقضايا التي تخص عمل هذه اللجنة وفقاً للقانون.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكان الفساد سبباً رئيسياً في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في تحسين الخدمات العامة الأساسية من قبيل التعليم والكهرباء ومياه الشرب وقطاع الصحة وغيرها.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الفساد، إلا أن احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد على مدى أشهر بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة على نحو محدود للضغط على حكومة الكاظمي للإيفاء بتعهداتها الخاصة بمحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين.



