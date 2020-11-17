بأمر الكاظمي.. الديمقراطي الكوردستاني يعود إلى مقره في كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء عن صدور أمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقيادة المتقدمة في قيادة العمليات بإخلاء مقر الحزب في كركوك تمهيداً لعدة الأخير إلى مقره الواقع في حي الشورى على طريق كركوك - أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي أصدر أمراً للقيادة المتقدمة في قيادة عمليات كركوك بإخلاء المقر الذي احتلته بعد أحداث 16 تشرين الاول/أكتوبر 2017".

وأشار المصدر إلى "استكمال جميع الاستعدادات لعودة الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك، ولم يتبق سوى اخلاء المقر الرئيس للحزب الذي مازال مشغولاً من قبل القيادة المتقدمة".

وكانت القوات العراقية قد استولت على مقر الحزب الديمقراطي في أعقاب اجتياحها لمحافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها إثر تصاعد التوتر على نحو غير مسبوق بين بغداد وأربيل بعد استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقال المصدر إن "القيادة المتقدمة تبحث حالياً عن مكان بديل لإخلاء المقر الرئيس للحزب الديمقراطي في كركوك".

وأوضح أنه "تم تحديد عدة اماكن من اجل اتخاذها مقرا للقيادة المتقدمة من بينها معسكر 'كي وان' أو اتخاذ مقر في شركة نفط الشمال او ايجار مقر أمام مطعم ميديا شمالي كركوك".

وأكد المصدر أن قرار إخلاء المقر جاء من الكاظمي ووصل إلى القيادة المتقدمة بالفعل.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعود قريبا إلى مقره في كركوك من أجل التحضير للانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة في حزيران/يونيو المقبل.