بينهم نجلا المشهداني والجبوري.. شفق نيوز تنشر أسماء السفراء الجدد

شفق نيوز- بغداد

تنشر وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، أسماء السفراء الجدد الذين تم التصويت عليهم في البرلمان، وتضم 91 اسماً بينهم "يزن" نجل السياسي مشعان الجبوري، و"عبد الباسط" نجل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.