بينهم نائب ووزراء سابقين.. صدور 33 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، صدور 33 أمر قبضٍ واستقدامٍ بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر أيلول، مبينة ان الأوامر شملت عضو مجلس نوَّاب ووزراء سابقين.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "الجهات القضائيَّـة أصدرت (33) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وإحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-30/9/2022)، (4) أوامر قبضٍ، و(29) أمر استقدامٍ".

وأضافت ان "المحاكم المُختصَّة أصدرت (10) أوامر استقدامٍ بحق عضو مجلس نوابٍ سابقاً، و(5) وزراء سابقين، كما شملت تلك الأوامر وكيل وزير".

وتابعت أنَّ "أوامر القبض والاستقدام صدر اثنان منها بحقِّ مُحافظٍ سابقٍ، كما صدرت (6) أوامر لمديرين عامين حاليِّين، و(6) سابقين، و(3) أعضاء سابقين في مجالس المحافظات المنحلة".