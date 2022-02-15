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بينهم عشرات الوزراء .. العراق يعلن قرابة 12 الف متهم بقضايا تتعلق بالنزاهة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-15T07:38:16+0000
بينهم عشرات الوزراء .. العراق يعلن قرابة 12 الف متهم بقضايا تتعلق بالنزاهة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء أنها عملت على (18964) قضيَّـة جزائيَّة خلال العام الماضي.

وأشارت الهيئة ، خلال مُؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، إلى أنَّ عدد المُتَّهمين في تلك القضايا بلغ (11605) مُتَّهمين، وُجِّهَت إليهم (15290) تهمة، بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (101) تهمة، و(422) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (712) تهمةً.

ولفتت إلى صدور (632) حكماً بالإدانة، من بينها حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير، و(42) حكماً بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم.

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