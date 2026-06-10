بينهم رئيس هيئة التقاعد.. الزيدي يعيد ترتيب المناصب في المالية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، أمراً ديوانياً بتدوير عدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارة المالية، شمل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومستشارين في الوزارة ومؤسسة الشهداء.

وبحسب الأمر الديواني، وتنشره أدناه وكالة شفق نيوز، فقد جرى تكليف علي كريم حسين بمهام وكيل وزارة المالية.

كما تضمن القرار تدوير ماهر حسين رشيد من منصب رئيس هيئة التقاعد الوطنية إلى منصب مستشار في مؤسسة الشهداء.

ونص الأمر أيضاً على إنهاء تكليف زيد شاكر العطار من مهام مستشار في وزارة المالية، وتدوير عبد الحسن جمال عبد الله من منصب مستشار في مؤسسة الشهداء إلى منصب مستشار في وزارة المالية.