بينهم بنت رئيس أسبق.. المرشحون لرئاسة الجمهورية يتخطون 40 اسماً

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر نيابي، مساء اليوم الأحد، بأن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية تجاوز الأربعين مرشحاً من بينهم بنت لرئيس أسبق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عدد المرشحين للمنصب بلغ لغاية اليوم 41 اسماً من مختلف المكونات الدينية والمذهبية والقومية، بينهم جوان محمد فؤاد معصوم، بنت رئيس الجمهورية الأسبق.

وبين أن المرشحين هم:

1. شوان حويز فريق نامق الداودي

2. شيلان فؤاد عبد اللطيف عبد الرحمن

3. شيرزاد بابان مجيد سليمان

4. أحمد عبد الله توفيق أحمد

5. محمد مهدي جامل الوائلي

6. نبز محمد علي أحمد

7. حسين طه حسن سنجاري

8. جوان محمد فؤاد معصوم

9. نجم الدين عبد الكريم حمة كريم

10. أميرة جعفر جابر العبودي

11. عمار عادل عوني الشمري

12. أسو فريدون علي

13. حمزة بريسم ثجيل مصحب

14. رشيد مهدي عبود السعدي

15. دلشاد محمد عبد الرحمن

16. خالد صديق عزيز محمد

17. أحمد خميس خليل الجنابي

18. سامان علي إسماعيل محمود شالي

19. خالد مصطفى حسين شريف

20. فيصل محسن عبود الكلابي

21. أنور حمد أمين أحمد

22. كافي دنو بتي قس يونان

23. محمد صابر سليمان عزيز سليمان الهموندي

24. أوميد عبد السلام قادر

25. سيروان أحمد رشيد كويخا عزيز

26. أحمد ساجت هاشم حسن

27. أحمد خليل خضير خليل

28. سالم حواس علي الساعدي

29. علي جاسم أحمد البياتي

30. يوسف محمد روشن صلاح الدين آل كوجك ملا

31. نبيل سليمان عبد المجيد عبيد الكبيسي

32. ليث داخل سلومي نشمي العبودي

33. علي عباس جاسم علي السلطاني

34. عبد الجليل حمد مجيد الفهداوي

35. سهيل محمود جاسم ربيع

36. سالار رحيم كريم الجاف

37. صادق عبد الله خضير غبن المحياوي

38. رعد خضير دفاك صايل الجنابي

39. باح صالح سعيد عبدال الملكا

40. رافع عبد الله حميد الدوري

41. عبد الله محمد علي العلياوي

ولغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم الأحد، بلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية 30 مرشحاً وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مدة تقديم أسماء المرشحين التي تنتهي مع نهاية الدوام ليوم غد الاثنين.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المرشحين الذين قدموا أوراق ترشيحهم رسمياً إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب لغاية نهاية الدوام الرسمي وصل إلى 30 مرشحاً".

وكان مجلس النواب العراقي، حدّد يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في تنويه صدر مساء السبت، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 كانون الثاني/ يناير 2026، ولغاية نهاية الدوام الرسمي.

بموازاة ذلك، رجّح الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن يقدم رسمياً اسماً واحداً أو اثنين من ثلاثة مرشحين تم الاتفاق على أسمائهم داخل المكتب السياسي للاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ثلاثة أسماء مرشحة داخل الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية، وهم كل من الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير البيئة السابق نزار أميدي، ووزير العدل الحالي خالد شواني".