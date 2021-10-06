بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

شفق نيوز/ علمت وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد أربعة أسماء "صدرية" لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في حال فازت الكتلة الصدرية بالنسبة الأعلى من أصوات الناخبين.

وقال مقرب من زعيم التيار الصدري، لوكالة شفق نيوز، أن أكثر المرشحين حظا بالفوز بترشيح الصدر لرئاسة الحكومة هم كل من سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والقيادي الصدري نصار الربيعي، الى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يحظى بدعم الصدر".

وأضاف المصدر، أن "الأمر متوقف على تحصل الكتلة الصدرية على عدد مقاعد يخولها تشكيل الحكومة".

وتشارك "الكتلة الصدرية" بالانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري، وتسعى من خلال ١٠٠ مرشح موزعين على عموم محافظات ومدن البلاد، الى الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد التي توصلها لكرسي رئاسة الحكومة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها لاجراء الانتخابات في عموم محافظات العراق؛ حيث سيجري الاقتراع الخاص الجمعة القادمة فيما حددت الاحد القادم للاقتراع العام.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر قد تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.