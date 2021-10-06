سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-06T13:09:58+0000
بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

شفق نيوز/ علمت وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد أربعة أسماء "صدرية" لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في حال فازت الكتلة الصدرية بالنسبة الأعلى من أصوات الناخبين.

وقال مقرب من زعيم التيار الصدري، لوكالة شفق نيوز، أن أكثر المرشحين حظا بالفوز بترشيح الصدر لرئاسة الحكومة هم كل من سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والقيادي الصدري نصار الربيعي، الى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يحظى بدعم الصدر".

وأضاف المصدر، أن "الأمر متوقف على تحصل الكتلة الصدرية على عدد مقاعد يخولها تشكيل الحكومة".

وتشارك "الكتلة الصدرية" بالانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من اكتوبر/ تشرين الاول الجاري، وتسعى من خلال ١٠٠ مرشح موزعين على عموم محافظات ومدن البلاد، الى الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد التي توصلها لكرسي رئاسة الحكومة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها لاجراء الانتخابات في عموم محافظات العراق؛ حيث سيجري الاقتراع الخاص الجمعة القادمة فيما حددت الاحد القادم للاقتراع العام.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر قد تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.

related

الصدر يعلن دعماً لجولة الكاظمي الخليجية: خطوة نحو الطريق الصحيح

Date: 2021-04-04 16:53:26
الصدر يعلن دعماً لجولة الكاظمي الخليجية: خطوة نحو الطريق الصحيح

قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

Date: 2021-07-05 09:04:17
قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

بعد قرار الصدر.. الكاظمي يصدر توجيهاً انتخابياً جديداً

Date: 2021-07-15 10:35:23
بعد قرار الصدر.. الكاظمي يصدر توجيهاً انتخابياً جديداً

الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

Date: 2021-07-18 19:23:15
الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

Date: 2021-07-06 08:55:39
التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

ثمانية وزراء في انتظار الإقالة.. القوى السياسية تعمل على تغيير نصف حكومة الكاظمي

Date: 2021-01-07 18:47:51
ثمانية وزراء في انتظار الإقالة.. القوى السياسية تعمل على تغيير نصف حكومة الكاظمي

مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

Date: 2021-02-12 16:29:31
مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

الصدر يدعو النساء لحضور صلاة الجمعة والخروج بتظاهرة

Date: 2020-02-12 20:09:40
الصدر يدعو النساء لحضور صلاة الجمعة والخروج بتظاهرة