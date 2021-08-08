بينها إيران وتركيا والسعودية .. "الخارجية" تسمّي دولاً ستشارك في قمة بغداد

شفق نيوز/ أفصحت اللجنة الخارجية النيابية، الاحد، عن أسماء الدول العربية والاجنبية التي ستشارك في قمة بغداد.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يسعى لأخذ موقعه الاقليمي والقيادي في المنطقة، بعد نجاح الدبلوماسية العراقية والعمل على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في المنطقة الاقليمية".

وأضاف إن "هناك بحدود 10 دول ستشارك في القمة الاقليمية بالعاصمة بغداد منها تركيا وإيران والسعودية ودول عربية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة دول اوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وبين الفايز، إن "القمة الاقليمية ستناقش ضبط الحدود بين الدول وتعزيز الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي وحل أزمة المياه والمساهمة بحل الخلافات بين بعض دول المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد التقى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حسين سَلّم الرئيس التركي رسالة دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع القمة المزمع انعقادها في بغداد نهاية الشهر الجاري على مستوى القادة لدول جوار العراق".

واضافت، "تمَّ خلال اللقاء بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائيّة والوضع في المنطقة".

وكشف مصدر في الحكومة العراقية، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق أن الكاظمي يعمل على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر أيضاً، إنه من المؤمل أن تشارك في هذه القمة الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري.

ونجحت حكومة الكاظمي في حزيران الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة ثلاثية.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.