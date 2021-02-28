بينها منع من السفر.. أبرز ملفات ناقشها نواب ذي قار مع الكاظمي

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ذي قار، اسعد ياسين، يوم الأحد، عن أبرز ما دار في اجتماع نواب المحافظة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبيناً أنهم طالبوا بمنع أعضاء الحكومة المحلية من السفر خارج البلاد إلا أن الكاظمي لم يتجاوب مع الأمر.

وقال ياسين، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، تضمن عدة بنود أبرزها قضية اختيار محافظ ذي قار، حيث اتفق الحاضرون على أن المحافظ القادم يجب أن يكون مستقلاً وقوياً ونزيهاً".

وأشار إلى أن "بعض النواب طرحوا قضية منع أعضاء الحكومة المحلية لذي قار من السفر، إلا أن رئيس الوزراء لم يتجاوب مع الأمر لكونه يتعلق بالسلطة القضائية".

وأضاف ياسين، أن "الاجتماع تطرق إلى تنفيذ المشاريع في المحافظة، حيث ستتم المباشرة بإكمال وتنفيذ أكثر من 200 مشروع جديد ومتلكئ"، مشيراً إلى أن "من أبرز المشاريع المستشفى التركي الذي وعد الكاظمي بافتتاحه في شهر نيسان المقبل، فضلا عن مشاريع حقول النفط والمصافي والتي ستشغل أكثر من 10 الاف موظف فيها من ابناء المحافظة".

ولفت إلى أن "الاجتماع ناقش أيضا المشاريع الزراعية في المحافظة"، مؤكداً أنه "ستكون هناك جلسات لاحقة لمتابعة وضع ذي قار، كما سيكون هناك لقاء مع وجهاء المحافظة غدا أو بعد غد".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تشكيل لجنة من قادة عسكريين وأمنيين للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مؤخراً، ومن يقف وراء قتل المتظاهرين.

وبشأن تغيير محافظ ذي قار ناظم الوائلي، أكد الكاظمي أن القرار أتخذ منذ اشهر، وتمت مقابلة عشرات المرشحين للوصول الى اسم يحظى باجماع وتوافق ابناء هذه المحافظة، وهناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية، حتى يتم الاتفاق على حل اشكالية المحافظ.