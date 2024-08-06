بينها مقر الشرطة.. "قبيلة" تغلق دوائر حكومية لعدم تنصيب شخص منها محافظاً لديالى

شفق نيوز/ أقدم العشرات من أبناء قبيلة "بني تميم"، مساء اليوم الثلاثاء، على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من قبيلة بني تميم في قضاء المقدادية خرجوا بتظاهرة احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً لديالى، وقاموا بغلق عدة دوائر حكومية من بينها قسم شرطة القضاء".

وأضاف أن "التظاهرة انطلقت احتجاجاً على اختيار محافظ من خارج قبيلة بني تميم".

يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى، عقد في الأول من آب/ أغسطس الجاري، جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، وانتخب عمر الكروي رئيساً للمجلس، وسالم التميمي نائباً لرئيس المجلس، بحسب ما أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، في حينها.

وأضاف أن المجلس صوت أيضاً لعدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظاً، ومصطفى اللهيبي نائباً أول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائباً ثانٍ للمحافظ عن حزب عزم.

وفي غضون ذلك؛ كتب محافظ ديالى السابق مثنى التميمي على منصة "فيسبوك"، أنه استجاب لمطلب أهالي ديالى وقبيلة بني تميم وناخبيه ولم يحضر جلسة اليوم اطلاقاً.

جاء ذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في محافظة ديالى.

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الأولى التي عقدت في 5 شباط/ فبراير 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.