بينها كتلة كوردية.. كيانات ناشئة ومستقلون يتهيأون لـ"استرداد الحقوق"

شفق نيوز/ كشف المرشح المستقل الفائز عن محافظة المثنى، باسم خشان، يوم الخميس، عن التوجه لإعادة أكثر من تريليون دينار الى خزينة المحافظة، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات مع مرشحين مستقلين وكيانات سياسية جديدة من بينها كتلة كوردية.

وقال خشان لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خطوات لاستعادة أكثر من تريليون دينار عراقي إلى خزينة محافظة المثنى، هُدرت بسبب عقود الفساد خلال السنوات الماضية".

وبين أن هذه الخطوات "تتمثل باستعادة الأموال عن طريق فرض الغرامات المالية على المشاريع المتلكئة، وكذلك كشف الفساد الذي حصل بعقود دائرتي الصحة والتربية في المثنى، فضلا عن الفساد في عقود ديوان المحافظة ومجلس المحافظة المنحل".

وأكد أن "هذه الملفات كما وعدت ناخبيني سيتم فتحها بعد الفوز في الانتخابات، وبعد تحقق الفوز سنقوم بحملة كبيرة على الفاسدين خلال الفترة المقبلة ولن نرحم أحداً تسبب بأذى مواطني المثنى خلال السنين الماضية".

وعن التحالفات المقبلة بين المستقلين الفائزين بالانتخابات الأخيرة والحركات الناشئة عن تظاهرات تشرين، ومنها حركة "امتداد"، اوضح خشان ان "الخطوات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد خلال الساعات الماضية مع قيادة حركة امتداد".

وأضاف أن "الائتلاف المتوقع حصوله بين المستقلين والحركات الناشئة عن تشرين وابرزها امتداد سيصل الى 40 عضوا في البرلمان العراقي المقبل، فضلا عن التوقع بانضمام كتلة الجيل الجديد من إقليم كوردستان الى هذا التحالف والتي تملك توافقات كبيرة معنا".

وقال خشان "التحالف الجديد سيضع خيارين أمامه فقط: اما الحصول على رئاسة الوزراء، او اللجوء إلى المعارضة، ولن يحيد التحالف بين الطرفين الحركات التشرينية والمستقلين عن هذين المطلبين".