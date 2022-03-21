بينها "فوضى وانتخابات مبكرة".. تيار الحكيم يحذر من عدّة سيناريوهات مستقبلية

شفق نيوز/ حذر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، يوم الإثنين، من عدّة سيناريوهات بينها "فوضى سياسية" والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة"، في حال عدم حدوث اي لقاء بين الإطار التنسيقي الشيعي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي في وقت سابق اليوم الإثنين، كشف عن عزم وفد من الإطار برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري زيارة النجف خلال الـ72 ساعة المقبلة للقاء مقتدى الصدر لمناقشة واقع جلسة السبت المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف شخصية متفق عليها داخل البيت الشيعي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال فشلت الوساطات بالتقريب بوجهات النظر بين الاطار التنسيقي والصدر خلال الـ48 ساعة المقبلة فإن الامور ستذهب باحد المسارين لاثالث لهما ، الاول ان تعم الفوضى السياسية وجر الشارع لان يكون جزءاً من الحراك السياسي والثاني حل البرلمان والذهاب للانتخابات المبكرة".

وفي السياق، اشار احد النواب المستقلين رافضا كشف هويته الى ان "استقلالهم الحزبي والسياسي جعلهم هدفاً استراتيجياً للقوى ذات النفوذ المتحكم بالقرار السياسي حيث تجتهد تلك القوى لاستقطاب اكبر عدد من المستقلين لترجح كفتها ضد الاخرى فبعضها ( القوى السياسية) تعرض المناصب واخرى تعرض الاموال من اجل الالتحاق بركب هذا التحالف او التيار وقد نجحت تلك الادوات في اجتذاب بعض النواب المستقلين ولكن بالحد الذي لايشكل فارقا كبيرا بين القوى المتنافسة".

وكان مصدر سياسي مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز امس الاحد، أن "التحالفات السياسية البارزة والمتحكمة بانسيابية المشهد السياسي وتحديد مساحات نفوذها ستعقد غدا اجتماعات تداولية منفردة للوصول الى حلول واقعية ترسم خارطة تحدد مسارات الخروج من الأزمة الحالية وبما يحفظ بكل مكون ثقله السياسي واستحقاقه الانتخابي".

وأضاف المصدر، أن "تحالف السيادة عقد مساء اليوم اجتماعا تداوليا حول مستجدات المشهد السياسي، إلى جانب مناقشة بعض مقترحات للحلول الممكن اعتمادها للتقريب بين الفرقاء".

وبحسب المصدر، يرجح أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعه التشاوري يوم غد بحضور جميع قياداته، للوصول إلى حلول وسطية ترضي الطرف الآخر (التيار الصدري)، أي اختيار صيغة توافقية للنقاط الخمس الخلافية وحل عقدة التشظي في البيت الشيعي".