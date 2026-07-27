بينها فتح ملفات الفساد ومراجعة العقود.. البرلمان يقر توصياته بملف الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على التوصيات الخاصة بمعالجة أزمة الكهرباء، وتعزيز الرقابة على أداء وزارة الكهرباء، وأرسلها الى الحكومة.

وأوضح المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن التوصيات جاءت استنادا الى احكام المادة (16) من دستور جمهورية العراق، وشملت التوصيات فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005، وإحالة جميع المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء".

وفيها أيضا "إلزام وزارة الكهرباء بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف تتضمن نسب الإنجاز، والجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء، على أن تخضع لتقييم دوري أمام مجلس النواب".

ونصت على "مراجعة جميع العقود والمشاريع التي أبرمت بالاستثناء أو التي ثبت عدم وجود جدوى فنية أو اقتصادية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر المال العام".

ودعت إلى "تبني برنامج وطني للطاقة المتجددة من خلال التوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي، لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل استهلاك الوقود".

وأوضحت بـ"تكليف البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية بإطلاق مبادرة تمويل ميسرة تمنح قروضاً لكل مواطن يرغب بتركيب منظومة طاقة شمسية، بفوائد مدعومة أو بدون فوائد، مع فترات سداد مريحة وضمانات مبسطة".

وألزمت التوصيات، وزارة الكهرباء بـ"وضع آلية فنية وإدارية لتسهيل ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية، وتبسيط إجراءات الموافقات، وإلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لتشغيل المحطات".

وختاماً أوصت بـ"تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الكهرباء واللجنة المالية والتخطيط ولجنة الاستثمار ولجنة النفط ولجنة الخدمات ولجنة النزاهة تتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقاريرها الى مجلس النواب عن نسب الإنجاز والمعوقات".

واستضاف مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، خلال جلسته السابعة من الدورة الانتخابية السادسة، السنـة التشريعية الأولى/ الفصل التشريعي الثاني، وزير الكهرباء علي سعدي وهيب.

يشار إلى أن الوزير علي سعدي وهيب، كان قد أكد خلال استضافته في البرلمان يوم السبت الماضي، أن استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب معالجة الضائعات في الشبكة الكهربائية، سيسهمان في رفع معدلات إنتاج الطاقة وتحسين ساعات التجهيز خلال المرحلة المقبلة.

وتعزو وزارة الكهرباء تراجع ساعات تجهيز الطاقة إلى عوامل عدة، بينها انخفاض إمدادات الغاز والتجاوزات على الشبكة الكهربائية، في وقت تشهد فيه معظم المحافظات انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، بلغت في بعض المناطق حد الانقطاع التام.