بينها غياب الأعضاء.. جملة أسباب تعطّل النزاهة النيابية

شفق نيوز/ كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن جملة أسباب تعطل اللجنة عن أداء مهامها بينها غياب أعضائها، رغم أن الفساد المستشري في البلاد.

وقال عضو اللجنة جمال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "جائحة كورونا وتغيير الكابينة الحكومية سببا إرباكا وتعطيلا لعمل اللجنة، إضافة الى تغيب اعضاء اللجنة بشكل مستمر وعدم اكتمال نصابها القانوني الكافي طيلة الاشهر الماضية".

واشار الى ان "اللجنة الحالية لم تستدع او تستجوب أي مسؤول تنفيذي في الحكومة الحالية لغاية الآن".

وكشف محمد عن تقديمه طلبا رسميا للانضمام الى لجنة الزراعة النيابية لعدم قناعته بمهام ودور لجنة النزاهة الحالية في البرلمان.

واضاف أن الضغوطات السياسية والظروف الاخرى الخارجة عن ارادات النواب عطلت واضعفت اغلب لجان مجلس النواب الحالية.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ويعد الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.