بينها صحة عضوية نواب.. 9 فقرات بجدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد السبت

شفق نيوز- بغداد

نشر مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، جدول أعمال جلسته السادسة ليوم غد السبت، في الدورة الانتخابية السادسة، السنة التشريعية الأولى/ الفصل التشريعي الثاني.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، تضمن الجدول اولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النائبات والنواب، وثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012 اللجنة المالية.

وتضمن الجدول ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012 اللجنة المالية، ورابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2014، اللجنة المالية.

وخامساً تضمن الجدول القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2015 اللجنة المالية)، وسادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2013. اللجنة القانونية.

أما سابعاً فستكون القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009، وثامناً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الكتاب العدول رقم (32) لسنة 1998.

وأخيرا القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015. لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الخدمة الاتحادي والشباب والرياضة اللجنة القانونية.