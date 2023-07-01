بينها "سلّم الرواتب وتعديل التقاعد".. البرلمان البرلمان يعتزم تشريع عدة قوانين بعد عطلته

شفق نيوز/ يعتزم مجلس النواب العراقي، تشريع عدد من القوانين "المهمة" بينها قانون سلّم الرواتب الجديد وتعديل قانون التقاعد العام، وذلك بعد انتهاء عطلته التشريعية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجهاً لدى مجلس النواب لتشريع عدد من القوانين المهمة بعد انتهاء عطلته التشريعية من ضمن تلك القوانين (قانون سلم الرواتب الجديد، قانون العفو العام، قانون تمليك العشوائيات، تعديل قانون التقاعد)، فهذه القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

وبيّن أن "قانون سلم الرواتب مازالت الحكومة العراقية تعمل على إعداده، وهناك لجان قانونية وفنية تعمل على هذا القانون، خاصة ان هذا القانون يعد من اهم القوانين التي يعتزم مجلس النواب تشريعها، كما ننتظر وصول قوانين جديدة خلال المرحلة المقبلة من قبل الحكومة العراقية".

وشهدت الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وفي عدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق جراء ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار الأمر الذي أدى تراجع القوة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.