بينها رواتب موظفي الإقليم.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مساء اليوم لبحث ملفات "مهمة"

شفق نيوز/ يعقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري لمناقشة جملة من الملفات من بينها الحرب بين إيران وإسرائيل.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي وبحضور رئيس الوزراء سيعقد اجتماعه الدوري مساء اليوم وبمشاركة جميع قادة وزعماء مكوناته لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة".

وأضاف "من بين القضايا التي ستجري مناقشاتها الوضع في المنطقة والحرب القائمة بين إيران وإسرائيل، إلى جانب رواتب موظفي إقليم كوردستان والقوانين الأخرى المعلقة أو المعطلة والتي جرى الاتفاق مسبقاً على معالجة بعض فقراتها وتمريرها مثل قانون الانتخابات والنفط والغاز وقانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي".

وعقد الإطار التنسيقي، مساء الأحد الماضي، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من قادة الإطار، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجتمعين أعربوا عن "إدانتهم الشديدة واستنكارهم للسلوك العدواني المتكرر الذي ينتهجه الكيان الصهيوني، لا سيما الاعتداءات الأخيرة التي طالت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء، فضلاً عن سقوط عشرات الشهداء".