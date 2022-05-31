سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينها تخفيض رسوم الدراجات النارية.. الحكومة العراقية تتخذ 4 قرارات جديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-31T14:59:22+0000
بينها تخفيض رسوم الدراجات النارية.. الحكومة العراقية تتخذ 4 قرارات جديدة

شفق نيوز/ أتخذت الحكومة العراقية خلال جلستها الاعتيادية التي انعقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، 4 قرارات جديدة من بينها تخفيض رسوم الدراجات النارية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال الجلسة بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وناقش المجلس انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على العراق ومتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية التي اتخذت بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها على المواطنين وعلى البلد بشكل عام.

وأشار الكاظمي إلى جملة من التحديات التي يعيشها البلد وأثرت في بعض مفاصل العمل الحكومي، ووجه سيادته الوزارات كافة باستمرار التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التحديات، ومعالجة الكثير من المشكلات التي من شأنها أن تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد الكاظمي بالمنجزات الأمنية المتحققة في مجال ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وكذلك جهود القوات الأمنية في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، والمتلاعبين بقوت الشعب العراقي. وجرت مناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق التي تم إطلاقها قبل أيام بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على فقرات ومحاور الاستراتيجية، وأهدافها المستقبلية قرر الآتي:

- إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق (2022- 2031)، وتتولى هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع آليات وخطط لتنفيذ الاستراتيجية المذكورة آنفاً لعرضها على مجلس الوزراء في الحكومة القادمة.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا، وإجراءات الوزارة في توفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على تخويل وزير المالية أو من يخوّله صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن منحة المملكة العربية السعودية لمشروع ترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، استناداً إلى أحكام المادة (2/ تاسعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) على أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة بصفتها الجهة المعنية بالموضوع، وتتولى الوزارة بالتفاهم قدر الإمكان مع الجانب السعودي لاستخدام المنحة بتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية.

ثانياً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (الخامس والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي: - تخويل المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صلاحية التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، استناداً الى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.

رابعاً/ الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (21855) في 31 أيار 2022 بشأن تخفيض رسوم الدراجات النارية.

related

مجلس الوزراء يصوت على 22 قراراً يخصّ نينوى

Date: 2021-08-16 11:46:46
مجلس الوزراء يصوت على 22 قراراً يخصّ نينوى

مجلس الوزراء يصدر قرارات "كهربائية" وتوصيات "مائية" ويجري جرداً للخزين المالي

Date: 2022-05-24 15:48:44
مجلس الوزراء يصدر قرارات "كهربائية" وتوصيات "مائية" ويجري جرداً للخزين المالي

البرلمان العراقي يتحدث عن تقديم الحكومة "موازنة جديدة" خلال الأشهر المقبلة!

Date: 2021-02-18 11:37:45
البرلمان العراقي يتحدث عن تقديم الحكومة "موازنة جديدة" خلال الأشهر المقبلة!

حكومة الكاظمي تتخذ 19 قراراً جديداً.. 8 منها تخص قيود كورونا

Date: 2021-06-01 18:49:45
حكومة الكاظمي تتخذ 19 قراراً جديداً.. 8 منها تخص قيود كورونا

مجلس الوزراء يُقرّ زيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية ويتخذ قراراً بشأن قضاء النهروان

Date: 2022-01-03 07:26:13
مجلس الوزراء يُقرّ زيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية ويتخذ قراراً بشأن قضاء النهروان

في جلستها الأسبوعية.. حكومة الكاظمي تتخذ 6 قرارات جديدة

Date: 2021-08-31 17:33:08
في جلستها الأسبوعية.. حكومة الكاظمي تتخذ 6 قرارات جديدة

المالية النيابية: مجلس الوزراء لم يرد على التعديلات البرلمانية في الموازنة

Date: 2021-02-26 12:45:25
المالية النيابية: مجلس الوزراء لم يرد على التعديلات البرلمانية في الموازنة

حكومة الكاظمي تتخذ 14 قراراً جديداً

Date: 2021-06-08 17:38:03
حكومة الكاظمي تتخذ 14 قراراً جديداً