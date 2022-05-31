بينها تخفيض رسوم الدراجات النارية.. الحكومة العراقية تتخذ 4 قرارات جديدة

شفق نيوز/ أتخذت الحكومة العراقية خلال جلستها الاعتيادية التي انعقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، 4 قرارات جديدة من بينها تخفيض رسوم الدراجات النارية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال الجلسة بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وناقش المجلس انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على العراق ومتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية التي اتخذت بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها على المواطنين وعلى البلد بشكل عام.

وأشار الكاظمي إلى جملة من التحديات التي يعيشها البلد وأثرت في بعض مفاصل العمل الحكومي، ووجه سيادته الوزارات كافة باستمرار التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التحديات، ومعالجة الكثير من المشكلات التي من شأنها أن تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد الكاظمي بالمنجزات الأمنية المتحققة في مجال ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وكذلك جهود القوات الأمنية في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، والمتلاعبين بقوت الشعب العراقي. وجرت مناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق التي تم إطلاقها قبل أيام بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على فقرات ومحاور الاستراتيجية، وأهدافها المستقبلية قرر الآتي:

- إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق (2022- 2031)، وتتولى هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع آليات وخطط لتنفيذ الاستراتيجية المذكورة آنفاً لعرضها على مجلس الوزراء في الحكومة القادمة.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا، وإجراءات الوزارة في توفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على تخويل وزير المالية أو من يخوّله صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن منحة المملكة العربية السعودية لمشروع ترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، استناداً إلى أحكام المادة (2/ تاسعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) على أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة بصفتها الجهة المعنية بالموضوع، وتتولى الوزارة بالتفاهم قدر الإمكان مع الجانب السعودي لاستخدام المنحة بتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية.

ثانياً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (الخامس والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي: - تخويل المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صلاحية التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، استناداً الى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.

رابعاً/ الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (21855) في 31 أيار 2022 بشأن تخفيض رسوم الدراجات النارية.