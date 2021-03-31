بينها ائتلاف المالكي.. كتل ونواب يعتزمون مقاطعة جلسة تمرير الموازنة

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني، يوم الأربعاء، أن بعض الكتل السياسية والنواب يعتزمون مقاطعة الجلسة لوجود خلافات على بعض بنود مشروع قانون الموازنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2021 تم توزيعها على النواب، ورئاسة البرلمان قامت بإعادة قراءة اسماء النواب لتسجيل الحضور والغياب والتأكد من وجود النصاب القانوني لبدء الجلسة والتصويت على الموازنة وقرار حل البرلمان.

واضاف لغاية الآن وبعد توزيع مسودة الموازنة على النواب، ما تزال هناك خلافات حول بعض الفقرات، مشيرا الى ان هناك كتل ونواب يعتزمون مقاطعة الجلسة منها ائتلاف دولة القانون وكتلة النهج الوطني ونواب من كتل سياسية مختلفة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تحديد موعد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، وحل مجلس النواب، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.