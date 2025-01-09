بينها الموازنة والمخابرات والأقليات.. تعرف على القوانين المدرجة بجلسة البرلمان ليوم الأحد

شفق نيوز/ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، يوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأحد المقبل، متضمنة التصويت والقراءة لمشاريع قوانين، منها جداول موازنة 2025 وأخرى تخص الأقليات وأمنية.

ووفقا لجدول الأعمال، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن، جلسة البرلمان ليوم الأحد المقبل، 13 من كانون الثاني/ يناير الحالي، تتضمن 10 فقرات، توزعت بين التصويت على مشاريع قوانين، ومنها قانون جهاز المخابرات الوطني، والصحة النفسية.

كما ستتضمن الجلسة، قراءة مشاريع قوانين، منها الإبادة الإيزيدية وحماية الأقليات وجداول الموازنة الاتحادية لعام 2025.