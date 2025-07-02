بينها المحكمة الاتحادية.. "شلل البرلمان" يعطل 100 قانون ويرحلها للدورة المقبلة

شفق نيوز – بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم عبطان، يوم الأربعاء، عن وجود أكثر من 100 قانون معطل في البرلمان، من بينها المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والخدمة الاتحادي.

وقال عبطان لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أكثر من 100 قانون معطل وضعت على الرفوف في مجلس النواب، ومن أهم هذه القوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز وخدمة العلم والخدمة الاتحادي".

واضاف ان "مجلس النواب أصابه الشلل نتيجة الخلافات والمشاكل السياسية وأصبح غير قادر على عقد جلساته"، موضحا أن "أغلب القوانين الموجودة على رفوف اللجان النيابية سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة نتيجة الخلافات السياسية وشلل البرلمان".

وفي وقت سابق كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، أن الخلافات بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تقف وراء تعطيل عمل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الخلافات أعاقت التصويت على عدد من القرارات المهمة، أبرزها قانون الموازنة الاتحادية وقانون الحشد الشعبي.