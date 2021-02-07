بينها العراق .. الدول العربية تعقد إجتماعاً طارئاً حول كيفية التعامل مع إدارة بايدن

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، صباح اليوم الاحد، إلى العاصمة المصريّة القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة.

ودعت كل من الأردن ومصر إلى عقد الاجتماع الخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان اليوم، انه من المُؤمَّل أن يخرج الاجتماع الذي سيُعقـَد يوم 8 شباط 2021، بموقفٍ عربيٍّ مُوحَّد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة.

وعلى هامش الاجتماع سيلتقي الوزير كبار المسؤولين في جمهوريّة مصر العربيّة، وسيبحث أيضاً آخر المُستجدّات ذات الاهتمام المُشترَك على الساحة العربيّة، مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركين في الاجتماع، وفقا لبيان الوزارة.

وتابع البيان ان حسين سيعقد اجتماعاً مع وزيري خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة والمملكة الأردنيّة ، في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل اليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الاعمال لإجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المُزمع إنعقاده خلال الفترة القادمة.