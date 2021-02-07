سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينها العراق .. الدول العربية تعقد إجتماعاً طارئاً حول كيفية التعامل مع إدارة بايدن

Category: سیاسة

Date: 2021-02-07T06:33:04+0000
بينها العراق .. الدول العربية تعقد إجتماعاً طارئاً حول كيفية التعامل مع إدارة بايدن

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، صباح اليوم الاحد، إلى العاصمة المصريّة القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة.

ودعت كل من الأردن ومصر إلى عقد الاجتماع الخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان اليوم، انه من المُؤمَّل أن يخرج الاجتماع الذي سيُعقـَد يوم 8 شباط 2021، بموقفٍ عربيٍّ مُوحَّد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة.

وعلى هامش الاجتماع سيلتقي الوزير كبار المسؤولين في جمهوريّة مصر العربيّة، وسيبحث أيضاً آخر المُستجدّات  ذات الاهتمام المُشترَك على الساحة العربيّة، مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركين في الاجتماع، وفقا لبيان الوزارة.

وتابع البيان ان حسين سيعقد اجتماعاً مع وزيري خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة والمملكة الأردنيّة ، في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل اليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من  أجل تهيئة جدول الاعمال لإجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المُزمع إنعقاده خلال الفترة القادمة.

related

برئاسة العراق .. وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث ملفات ابرزها انتهاكات إيران وتركيا

Date: 2019-08-29 07:50:16
برئاسة العراق .. وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث ملفات ابرزها انتهاكات إيران وتركيا

تقرير امريكي: واشنطن تسعى لجعل الانسحاب من سفارتها في بغداد دائما

Date: 2019-07-13 16:10:16
تقرير امريكي: واشنطن تسعى لجعل الانسحاب من سفارتها في بغداد دائما

العراق يعلن خروجه من قائمة الدول "عالية الخطورة" وزيادة صادراته النفطية

Date: 2020-09-24 04:36:18
العراق يعلن خروجه من قائمة الدول "عالية الخطورة" وزيادة صادراته النفطية

مسؤول سعودي ينفي تورط رئيس عراقي بإقتحام سفارتي بلاده بالسودان وفرنسا

Date: 2020-03-21 07:21:15
مسؤول سعودي ينفي تورط رئيس عراقي بإقتحام سفارتي بلاده بالسودان وفرنسا

الامم المتحدة تعرض مساعدة على السلطات العراقية: تدابير الحكومة تستغرق وقتا

Date: 2019-10-26 18:07:17
الامم المتحدة تعرض مساعدة على السلطات العراقية: تدابير الحكومة تستغرق وقتا

بغداد والرياض تدشنان مرحلة جديدة في العلاقة المضطربة وتلغيان "الفيزا"

Date: 2020-08-10 10:39:10
بغداد والرياض تدشنان مرحلة جديدة في العلاقة المضطربة وتلغيان "الفيزا"

الحكيم يرد على عبد المهدي برسالة بشأن اللجوء الى خيار المعارضة للحكومة

Date: 2019-07-26 20:07:17
الحكيم يرد على عبد المهدي برسالة بشأن اللجوء الى خيار المعارضة للحكومة

متظاهرون يصعدون ويقطعون طرقا بمدن عراقية احتجاجا على تكليف علاوي

Date: 2020-02-02 09:47:25
متظاهرون يصعدون ويقطعون طرقا بمدن عراقية احتجاجا على تكليف علاوي