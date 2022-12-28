بينها التلويح بورقة الإقالة.. خلافات بين قادة في الإطار التنسيقي والسوداني

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الأربعاء، عن وجود خلافات بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دفع البعض للتهديد بإقالة السوداني من منصبه.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام الماضية شهدت خلافات بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب اتخاذ السوداني بعض القرارات دون الرجوع فيها الى الهيئة القيادية في الإطار، الأمر الذي أثار حفيظة ورفض لقادة إطارية يتقدمهم نوري المالكي".

وبينت المصادر ان "قادة الاطار التنسيقي ابلغوا السوداني خلال اجتماع مؤخراً بضرورة إعلام واطلاع الهيئة القيادية للإطار على أي قرار قبل اتخاذه بشكل رسمي، مع ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي".

وأضافت ان "قادة الاطار التنسيقي ابلغوا السوداني بأن أي تراجع في المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين سيؤثر على وضع قوى الاطار الانتخابي، خصوصاً وان العراق على موعد مع انتخابية محلية (انتخابات مجالس المحافظات) وانتخابات برلمانية مبكرة".

وختمت المصادر بالقول ان "قادة الاطار التنسيقي اكدوا للسوداني بأن استمرار اتخاذ القرارات بشكل فردي دون الرجوع للهيئة القيادية سيرفع عنه الدعم والحماية السياسية وهذا الامر سيؤدي الى الإقالة من المنصب".

ولم توضح المصادر ما هي القرارات التي انفرد السوداني باتخاذها دون الرجوع الى قادة الإطار.

تجدر الإشارة إلى أن قادة وقوى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، لم تكن متفقة تماماً على تولي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وقبل أن يتم التصويت على حكومته أواخر شهر تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، شهد الاطار خلافات بين قادته وطرحت عدة أسماء بدلاً من السوداني إلا أنه وبعد تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي والقوى السنية والكورية، أصبح السوداني المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة.