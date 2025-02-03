بينها الاستقالة والإجازة الإجبارية للوزراء.. نائب يكشف مقترحات تعديل قانون الانتخابات العراقي

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، يوم الإثنين، عن وجود العديد من الأفكار والمقترحات لتعديل قانون الانتخابات ونظام "سانت ليغو" لكن لم يتم الاتفاق على أي منها لغاية الآن، مشيراً إلى أن من أبرز التعديلات تقديم الوزراء والمسؤولين التنفيذيين استقالتهم قبل ترشحهم للانتخابات.

وقال اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من الأفكار والمقترحات لدى الكتل والأحزاب السياسية لتعديل قانون الانتخابات، وخصوصاً تعديل النظام الانتخابي سانت ليغو، ولكن لم يتم الاتفاق على أي منها ولا حتى تقديم أي مقترح بشكل رسمي".

وأضاف اليساري، أن "هناك مقترحات عدة أبرزها منح إجازة إجبارية للوزراء والمسؤولين التنفيذيين الذين يقدمون أوراقهم للترشح في الانتخابات التشريعية".

وتابع "هناك مقترح أيضاً يقضي بتقديم رئيس الوزراء والوزراء استقالاتهم من مناصبهم في حال كانت لديهم رغبة بالترشيح للانتخابات البرلمانية"، مستدركاً "وهناك أيضاً مقترح لاستثناء رئيس الوزراء من تقديم الاستقالة عنده ترشحه للانتخابات".

ولفت إلى أن "ترشح المسؤولين التنفيذيين في الانتخابات المقبلة، يكون حسب الشروط والضوابط التي تضعها الأحزاب والكتل السياسية في قانون الانتخابات".

ووفق نواب في مجلس النواب العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصاً أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.

ومطلع الشهر الجاري، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.