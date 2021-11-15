بينها ازمة العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا.. الكاظمي ومسؤول أوروبي يبحثان جملة ملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، مع مسؤول أوروبي في العاصمة بغداد جملة من الملفات بينها ازمة العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي على مختلف الصعد".

وأكد الكاظمي على "أهمية علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وضرورة تطويرها في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها، وأشار أيضاً إلى أهمية الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأوروبية، ولاسيما في مراحل ما بعد الحروب، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وخلق البيئة السليمة له".

من جانبه، جدّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وهو يشق طريقه نحو الاستقرار، وبيّن أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى صديقاً للعراق على المدى الاستراتيجي البعيد".

وبحث اللقاء أيضاً، قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد الأوروبي، وقد شدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، على أهمية اتخاذ كل الإجراءات المشتركة؛ للحفاظ على أمن المواطنين العراقيين وسلامتهم في مختلف أجزاء الاتحاد الأوروبي، والعمل على تجنب وقوع أي عراقي ضحية لشبكات التهريب، وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعياً، وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم".

وقد عبّر نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن شكر الاتحاد الأوروبي وسعادته للإجراءات المبكرة التي اتخذها العراق في محاربة عمليات التهريب التي يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء، وأكد على أهمية التعاون المشترك من أجل إعادتهم.

وتقدر منظمات معنية بأوضاع اللاجئين وجود أكثر من 10 آلاف مهاجر في روسيا البيضاء يريدون العبور الى دول الاتحاد، معظمهم عالقون في غابات بمناطق حدودية محاطة بالاسلاك الشائكة بين روسيا البيضاء وبولندا. ونحو نصف هؤلاء عراقيون، والجزء الاكبر منهم قادمون من اقليم كوردستان.