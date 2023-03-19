"بيضة قبان" جديدة في البرلمان العراقي.. هل سيمر قانون الانتخابات؟

شفق نيوز / أكثر من سبع ساعات مرت على موعد عقد جلسة البرلمان المقررة صباح الأحد، لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وذلك بفعل خلافات ونقاشات جانبية على أمل التوصل لقناعة تامة تحقق نصاب الجلسة.

وقال مراسل شفق نيوز، الذي يراقب تطورات المشهد من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، إن اجتماعات تُعقد على انفراد تجري بين الكتل النيابية، وتحشيد نيابي لإكمال النصاب القانوني وعقد جلسة بعد تأخر انعقادها منذ 11 صباحاً بسبب مقاطعة النواب المستقلين والكتل الناشئة البالغ عددهم أكثر من 75 نائباً.

وأضاف المراسل، أن النواب المستقلين والكتل الناشئة يشكلون الآن "الثلث المعطل" لانعقاد الجلسة، لغرض منع التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب معاً.

ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو.

وبات النواب المستقلون والكتل الناشئة، السبب الرئيسي في عدم انعقاد أي جلسة للبرلمان نتيجة رفضهم الصيغة الحالية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.