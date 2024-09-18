"بيجر" على طاولة الحلبوسي و الرئيس الإيراني الراحل

شفق نيوز/ أثارت صورة تجمع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس النواب العراقي المنتهية عضويته محمد الحلبوسي، الكثير من الأسئلة والفرضيات التي لن تصل غالباً إلى أجوبة شافية.

‎هذه الصورة، وصور أخرى، تظهر الرئيس رئيسي خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وأخرى من دون ضيف ظاهر، ويبدو على طاولته جهاز "بيجر".

‎هذا الجهاز الذي يشغل اليوم بال الملايين من مواطني الشرق الأوسط، والآلاف من المحللين والمحققين، بعد أن تفجر في وجه نحو 3 آلاف شخص معظمهم من عناصر "حزب الله"، في عملية استخباراتية دقيقة ومعقدة يُتهم فيها جهاز الموساد الإسرائيلي، بينما لم تتضح تفاصيلها أو حيثياتها حتى الآن.

‎لا ضرورة لإطلاق الأحكام المسبقة أو القطعية، لكن هذه الصورة تفتح باب السؤال المشروع عن هذا الجهاز في الصورة: ماذا يفعل "البيجر" على طاولة رئيسي؟

‎والأهم: هل كان هذا "البيجر" رفقة الرئيس رئيسي في رحلته المشؤومة صباح الأحد 19 مايو/ آيار الماضي؟

‎قد يقود هذا الاكتشاف سلطات طهران إلى إعادة التحقيق في حادثة سقوط طائرة رئيسي، انطلاقاً من فرضيات أخرى ربما لم تكن في الحسبان.. فهل ستفعل ؟