بيان من 12 دولة بينها أمريكا وبريطانيا حول إجراء الانتخابات العراقية المبكرة

شفق نيوز / أصدرت 12 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، يوم الأربعاء، بــيــاناً مـشتـركاً حـول إجراء الانتخابات الـعراقية الـمقررة يوم 10 تشرين الأول الجاري.

ورحب وزراء خارجية كلٌ من أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد ووزير خارجية المملكة المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي، وفقا للبيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"استعدادات المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول. إن هذه الانتخابات المُبكرة هي فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلِهم على نحوٍ ديمقراطي".

وأكدت الدول آنفة الذكر، أهمية هذه اللحظة في التاريخ العراقي، مشيرين إلى أنها تأتي "استجابة لمطالب الشعب العراقي، حيث تم حشد موارد كبيرة لدعم إجراء انتخابات حرة وعادلة".

وتابع البيان، "في مايو/ أيار 2020، عزز مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) للمساعدة في الانتخابات".

وأوضح أن "بعثة المساعدة الانتخابية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الناتجة والمُكلفة بدعم المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات هي الأكبر من نوعها في العالم، حيثُ يفوق عدد مسؤولي الأمم المتحدة فيها المسؤولين الذين تواجدوا أثناء انتخابات عام 2018 بخمسة أضعاف".

وأضاف البيان المشترك، أن "في أواخر العام 2020، تلاحم العراقيون حول فكرة أن تكون المراقبة الدولية شرطاً أساسياً لشرعية الانتخابات، وبناءً على ذلك، قدمت حكومة العراق طلباً إلى مجلس الأمن الدولي".

وفي 27 مايو/ أيار 2021، أشار البيان أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع "القرار (2576)، والذي خوّلَ فريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

وفي 21 يونيو/ حزيران 2021، أعلنَ الاتحادُ الأوروبي، بحسب البيان عن "بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات، والتي تضم الآن عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقامت البعثتان فعلا بنشر مراقبين وراصدين، على التوالي، وتمثلُ هاتان البعثتان جهداً دولياً حَسِنَ النيّة لتلبية مطلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات".

ونوه البيان الدولي المشترك، إلى أن "الشعب العراقي يمتلك الآن فرصةً لممارسة حقه الأساسي في التصويت"، مردفاً بالقول "نحن ندعم جهود الحكومة العراقية الرامية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقيين بمن فيهم النساء والشباب الذين طالما واجهوا العنف والترهيب في سعيهم للإصلاح".

وخلص البيان الصادر عن 12 دولة، إلى القول "ندعم جهود الحكومة العراقية لضمان مشاركة الأشخاص النازحين داخلياً بشكل آمن في الانتخابات"، داعياً في الوقت نفسه، جميع الأطراف إلى "احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية".