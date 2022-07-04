بيان مشترك لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن العراق

شفق نيوز / أعلنت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، يوم الاثنين، تشجيع الحكومة العراقية على إحياء أجندتها للإصلاح الاقتصادي، فيما طالبت الحكومة بدمج الاعتبارات المناخية في استثماراتها وخططها التنموية لتحسين أمن الغذاء والماء والطاقة.

وذكرت المجموعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتمعت أمس، لإطلاق الرئاسة المشتركة بين اليابان والمملكة المتحدة لمجموعة الاتصال الاقتصادية للعراق".

وأضافت أن "التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود أمرين أساسيين لتحقيق الازدهار المستقبلي للعراق، حيث سيؤدي ذلك إلى توفير الخدمات الأساسية للجميع والفرص الاقتصادية بما في ذلك للنساء والشباب والنمو الشامل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمجتمع العراقي".

وأشارت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، إلى أنها تواصل "الوقوف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الأجندة الهامة للشعب العراقي".

وشجعت المجموعة، الحكومة العراقية على "إحياء أجندتها للإصلاح الاقتصادي، باستخدام عائدات النفط المتزايدة للاستثمار في مستقبل العراق على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد تحسين البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء والتنمية البشرية والتحول الى مصادر الطاقة المراعية للبيئة".

وطالبت، الحكومة العراقية، بـ"دمج الاعتبارات المناخية في استثماراتها وخططها التنموية لتحسين أمن الغذاء والماء والطاقة"، لافتة إلى أن "إنشاء قطاع خاص مزدهر أمر بالغ الأهمية".

وشددت مجموعة الاتصال، على ضرورة أن "تركز الإصلاحات على تحسين القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي وتحسين الشفافية والتصدي للفساد، وكذلك دعم الاقتصاد العراقي وجود قطاع مالي قوي ومستقل وبيئة تنظيمية وضريبية تشجع على زيادة الأعمال، وهذا بدوره سيسمح للقوى العاملة الديناميكية والشابة في العراق بالازدهار انشاء أعمال للمستقبل، فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي".

وخلصت المجموعة، إلى أن "وجود شبكة أمان اجتماعي قوية وموجهة يضمن حصول الفئات الأكثر ضعفاً على الدعم الكافي، سوف تعمل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق على تشجيع الحكومة العراقية على المضي قدما في إصلاحات فيما يتعلق بذلك".