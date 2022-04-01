بيان مشترك لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي يعلنان فيه التمسك بـ"انقاذ وطن"

شفق نيوز / أعلن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الجمعة، تمسـكهما بتحالف "إنقاذ الوطن"، واستمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية، وذلك بعد ساعات على قرار الصدر الانسحاب من حراك تشكيل الحكومة، ومنح الإطار التنسيقي فرصة القيام بذلك.

موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

وجاء في البيان المشترك للسيادة والديمقراطي الكوردستاني، الذي ورد لوكالة شفق نيوز "نثمـن موقـف الصـدر ومبادرتـه نـحـو الإسراع في تشكيل حكومـة قويـة تعمـل على معالجـة الملفـات المعقـدة التـي تواجـه الشـعب العراقـي".

وأكد الطرفان بحسب البيان، "التمسـك بالشراكة مع الكتلة الصدرية، لعدم إمكانية أن تولـد حـكـومـة قويـة دون شراكتهم"، معلنين في الوقت نفسه تمسـكهما بـ"تحالف إنقاذ الوطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون".

وأبدى قطبا تحالف إنقاذ الوطن، حرصهما على "الحـوار الوطنـي البـنـاء مـع الجميـع بعيـدا عـن التدخلات الخارجيـة مـن أجـل الوصـول بالبـلاد إلـى بـر الأمـان، وكذلك على تفاهـم واتفاق البيـت الشيعي على تسمية مرشح الكتلـة الصدريـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء و طـرح برنامـج ومنهـاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية".