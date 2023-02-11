بيان مشترك بين العراق و الإمارات يكشف عن اتفاقات ودعوة لزيارة بغداد

شفق نيوز/ كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تفاصيل زيارة اﻷاخير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما بين ان عدة اتفاقات جرت بين الجانبين، أشار إلى ان السوداني وجه الدعوة لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لزيارة بغداد.

وكان رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني أجرى زيارة رسمية إلى دولة الإمارات بتاريخ 9 فبراير/شباط 2023، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وأضاف؛ أن الجانبين اتفقا على أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين الدولتين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

ووفقا للبيان فإن الرئيسين؛ اتفقا على دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي والعراقي، بما يعكس روح الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. كما سيعمل البلدان على رفع مستويات التبادل التجاري والبناء على النمو الكبير الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي عام 2022.

كما اتفق الجانبان على توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية والسياحية والثقافية والرياضية وذلك لما لها من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي والدولي.

وذكر البيان أن السوداني أشاد بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مقدماً التهنئة لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP28) خلال العام الحالي، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمل البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتقدم الجانب العراقي بالشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات على تبنيها مبادرة "إحياء روح الموصل" بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء (جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة)

ووجه السوداني دعوة لرئيس دولة الإمارات للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق، بحسب البيان.