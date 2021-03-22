بيان: محكمة تحقيق الكرخ تطلق سراح المتهم ابراهيم الصميدعي بكفالة لحين موعد المحاكمة

شفق نيوز/ قررت محكمة التحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) عن ثلاث شكاوى مقامة ضده.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "القاضي المختص قرر اطلاق سراح المتهم (ابراهيم الصميدعي) بعد تدوين أقواله عن ثلاث شكاوى بحقه بتوفر كافة الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق وإحالته على المحكمة المختصة".

وأضاف أن "الشكوى الاولى تخص الاساءة للمؤسسات العامة في الدولة وفقا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات وقد اعترف المتهم المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك، والقضية الثانية وفقا لأحكام المادة 433 / 1 من القانون المذكور والمقامة من قبل وزير الدفاع والقضية الثالثة استنادا لاحكام المادة 210 منه عن موضوع التصريح في احدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لاحد الاشخاص في تولي منصب وزاري".

وكان مصدر قضائي مطلع ابلغ وكالة شفق نيوز، أن إطلاق سراح الصميدعي تم بكفالة عن ثلاث دعاوى قضائية.

وأمس الأحد، كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، لافتا إلى أن الأخير يواجه ثلاث دعاوى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القضية الأولى تتعلق بملف ترشيح شخصية لمنصب وزاري مع شخصية سياسية، والثانية دعوى من وزارة الدفاع بتهمة تسريب وثائق، أما الثالثة فهي التهجم على المؤسسة القضائية من خلال تسجيلات صوتية".

وأشار المصدر، إلى أن "الصميدعي موقوف الآن على خلفية جميع هذه الدعاوى".

وكان الصميدعي، قد اعتقل على أيدي قوة أمنية اقتادته من منزله في العاصمة بغداد، ليل الجمعة (19 آذار 2021).

والصميدعي محلل سياسي ومحامٍ وصحفي عراقي، وهو عضو مركز الرافدين للحوار، وشغل منصب مدير تحرير جريدة الزمان، كما كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.