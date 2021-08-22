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بيان للقاء الكاظمي مع أمير الكويت: وجود رغبة لتنمية الشراكة بين البلدين

Category: سیاسة

Date: 2021-08-22T10:45:03+0000
بيان للقاء الكاظمي مع أمير الكويت: وجود رغبة لتنمية الشراكة بين البلدين

شفق نيوز/ استقبل أمير الكويت نواف الأحمد، ظهر اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وفقا لبيان رسمي صادر عن الكويت فإنه تمّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين.

وأشار البيان إلى العزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود الرغبة لتنمية الشراكة الثنائية ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري.

ووفقا للبيان فإنه تم بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع.

وقال الكاظمي في بيان قبيل مغادرته، إن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة.

وأوضح أن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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