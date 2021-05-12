بيان عراقي عن السفير البريطاني: تصريحاتي فسرت بشكل خاطئ

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الاربعاء، للسفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي أن تصريحاته الاخيرة غير مقبولة وتعد تدخلاً بالشأن الداخلي العراقي.

وقال الاعرجي خلال لقاء جمعه بالسفير البريطاني وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تصريحاته الأخيرة أدت الى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية"، مبينا أنها "تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي".

من جانبه بيّن السفير البريطاني أن "تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح، مؤكدا احترام السيادة العراقية، مشيرا الى أن "بريطانيا تثمّن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق، معربا عن ثقته بان الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد".

من جهة اخرى، أبلغ الأعرجي السفير البريطاني، بأن العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ماتقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مُدان بكل المقاييس".

واعتبر السفير البريطاني ستيفن هيكي في تصريح صحفي أن "البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء انتخابات في العراق".