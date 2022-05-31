بيان عراقي رسمي: إيران أوقفت تصدير 5 ملايين قدم مكعب من الغاز مما تسبب بتراجع تجهيز الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، قيام الجانب الايراني بإيقاف تصدير 5 ملايين قدم مكعب من الغاز المورد للعراق، مشيرة الى أن ذلك تسبب بتقليص ساعات التجهيز.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تجتهد لتقديم ساعات تجهيز مثلى للمواطنين، ولكن نظراً لتقليل خمسة مليون متر مكعب من كمية الغاز الايراني المورد ، فإن ذلك ادى بالضرورة الى تحديد احمال المنظومة ، وبالتالي كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية".

وأوضحت أن "الجانب الايراني قد طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي ، ومع تأخر اقرار الموازنة العامة ، والبحث عن حل بديل لقانون الامن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه آنفاً".

ولفتت الوزارة الى أن "ذلك يدفعنا بحرص اكبر ، وسط جهود برلمانية وحكومية حقيقية ، لتتواصل وزارة الكهرباء مع الجانب الايراني للتوصل الى حلول وسطية مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز ، دون ان يؤدي ذلك الى تدني جودة خدمات الطاقة ، والاضرار بمصلحة المواطنين".