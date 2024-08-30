بيان رسمي حول 654 زائراً باكستانياً عالقاً في مطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء الجمعة، وجود أكثر من 654 زائراً عالقاً في مطار بغداد الدولي، بسبب عطل فني في طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان، ترجمته وكالة شفق نيوز، أنها ووزارة الطيران وسفارة باكستان في العراق، "على اتصال بالسلطات العراقية والخطوط الجوية العراقية لإعادة الباكستانيين العالقين في وقت مبكر".

وبحسب البيان، وجه وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، سفير باكستان في بغداد، بـ"رعاية الباكستانيين العالقين وتسهيل عودتهم المبكرة"، لافتاً إلى أن "السفارة قدمت وجبات الطعام وسهلت إقامتهم المؤقتة في بغداد".

ووفق البيان، من المتوقع أن تبدأ عودة هؤلاء الباكستانيين الليلة، وكان من المتوقع أن تقلع أول رحلتين من بغداد في الساعة 2200 (بالتوقيت المحلي للعراق)، مرجحاً عودة جميع الركاب العالقين بحلول 31 آب/أغسطس 2024.