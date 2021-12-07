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بيان رسمي: الصدر وبلاسخارات يريدان مصادقة سريعة على نتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-12-07T11:03:27+0000
بيان رسمي: الصدر وبلاسخارات يريدان مصادقة سريعة على نتائج الانتخابات

شفق نيوز / أشادت المبعوثة الأممية في العراق، نائب الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، يوم الثلاثاء، بالحملة الانتخابية للتيار الصدري، فيما أشارت إلى أن الانتخابات الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خاسراً وفائزاً.

جاء ذلك خلال لقاء بلاسخارت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمقر إقامة الأخير في الحنانة، وفقاً لبيان أصدره مكتبه الإعلامي وورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان، أن "الصدر وبلاسخارت بحثا الوضع السياسي الذي يمرّ به العراق".

وهنأت المبعوثة الأممية، وفقا للبيان، الكتلة الصدرية على فوزها في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن "الحملة الانتخابية للصدريين كانت ناجحة وأن الانتخابات الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خاسراً وفائزاً، وهذا هو المعنى الحقيقي لها".

وأشارت بلاسخارت، إلى أن "المساعدة الفنية التي قدمتها الأمم المتحدة كانت بطلب من المرجعية والصدر والحكومة العراقية، وأطراف سياسية أخرى"، لافتة إلى أن "إدارة الانتخابات من قبل المفوضية كانت إدارة جيدة وناجحة من الناحية الفنية".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية المصادقة على النتائج دون تأخير "غير مناسب" من قبل المحكمة الإتحادية.

ووصلت المبعوثة الأممية إلى النجف بوقت سابق من اليوم، في زيارة "غير معلنة"، لعقد مباحثات مع الصدر، تخص نتائج الانتخابات، التي يتصدرها تياره بأكثر من سبعين مقعدا، وفقا لمصدر أبلغ وكالة شفق نيوز.

ويبدو أن بلاسخارت قد استبقت اجتماعاً كان من المقرر عقده اليوم، لقادة الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالنجف.

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