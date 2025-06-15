بيان رسمي: الحكومتان العراقية والتركية تبذلان أقصى جهودهما لوقف الحرب

شفق نيوز/ أعلن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، يوم الأحد، أن حكومتي العراق وتركيا تبذلان أقصى جهودهما لوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى حرب شاملة.

وقال المكتب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم، السفير التركي في بغداد، أنيل بورا انان، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية وتطورات الأحداث المتسارعة، لاسيما العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومخاطر التصعيد على عموم الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل المشاكل وإنهاء الصراع، مشيرين إلى أن هدف العدوان هو إفشال المفاوضات المتعلقة بالملف النووي، ومؤكدين أن الحكومتين العراقية والتركية تبذلان أقصى ما بوسعهما لوقف هذه الحرب.

وجدد الأعرجي، خلال اللقاء، رفض الحكومة العراقية القاطع بأن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على دول الجوار والمنطقة، فيما أكد السفير التركي شجب بلاده للاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.