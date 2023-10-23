بيان الخارجية الامريكية يدفع بائتلاف إدارة الدولة الى اجتماع "مهم" بمنزل المالكي

شفق نيوز/ قال مصدر مطلع، إن ائتلاف ادارة الدولة سيعقد اجتماعاً "مهماً" في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المجتمعين سيناقشون التطورات السياسية والأمنية الاخيرة في العراق وبيان وزارة الخارجية الأميركية وتداعيات هذا البيان على الداخل العراقي".

وأمس الاحد، وجهت الخارجية الامريكية بمغادرة عائلات دبلوماسييها والموظفين غير الضروريين من بغداد وأربيل. ومنعت الوزارة افرادها في العراق من استخدام مطار بغداد الدولي لأسباب امنية.