"أبو مازن" يُرشح القيادي في حزبه "بدر الفحل" لمنصب محافظ صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن رئيس حزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله الجبوري، يوم الخميس، ترشيح القيادي في حزبه "بدر محمود الفحل" لمنصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.

وقال الجبوري في تغريدة على موقع "إكس"، إنه قرر ترشيح الفحل لمنصب محافظ صلاح الدين، مُدركين أنه يمتلك مؤهلات التصدي لهكذا مهمة".

وأضاف أن "المحافظة الثرية بمكوناتها، الزاخرة بمواردها، تستحق مرشحاً من هذا الطراز، كي ترقى وتتقدم، وتصبح إنموذجاً يحتذى به بين نظيراتها من محافظات البلاد".