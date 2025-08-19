"أبو مازن" خارج السباق الانتخابي.. و"مازن" بديلاً له

شفق نيوز- بغداد

كشف الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب احمد الجبوري "ابو مازن"، يوم الثلاثاء، عن استبعاده من المشاركة في الانتخابات، كما اعلن ترشيح نجله "مازن" ليكون بدلاً عنه.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تمَّ استبعادي من خوض الانتخابات، ولكن هيهات أن تنكسر الإرادة"، مؤكدا ان "المرشح البديل هو (مازن احمد عبد الله)".

واضاف أن "مازن سيكون مُمثلاً للحزب تحت قبة البرلمان"، مبيناً في ذات الوقت بأنه (ابو مازن ) سيبقى لخدمة المشروع والهوية".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، استبعاد أكثر من 470 مرشحاً حتى الآن.

وأكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن مفوضية الانتخابات تتسلم بشكل شبه يومي، العديد من قوائم من جهات التحقق، وعلى أساسها تصدر قرارها باستبعاد المرشحين.