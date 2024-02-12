"أبو فدك" يكشف عن حراك مع حكومة السوداني للرد على اغتيال "أبو باقر الساعدي"

شفق نيوز/ كشف رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي "أبو فدك المحمداوي"، يوم الاثنين، عن نقاش يدور مع الحكومة العراقية، لبلورة موقف موحد تجاه القوات الأمريكية، للرد على اغتيال القيادي في كتائب حزب الله العراقية، "أبو باقر الساعدي".

وقال المحمداوي، في تصريحات صحفية، إن "ثأر (الشهيد أبو باقر الساعدي)، هو خروج كل القوات الأجنبية من العراق، ولا قبول بأقل من ذلك"، مردفاً: "لا نتكلم بالسياسة.. نحن رجال أفعال ولن نخاف من أمريكا".

وأضاف: "نحترم الحكومة والبرلمان، ولن نتجاوز المرجعية الدينية، ولن نزايد على موقفها ونحن نعتز بفصائل المقاومة كافة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد تبنت يوم الأربعاء الماضي، الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب حزب الله (ابو باقر الساعدي)، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مشيرة الى انه مسؤول عن الهجمات التي تستهدف قواتها في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "في الساعة 9:30 مساءً في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".