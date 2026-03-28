أبو ظبي تدين استهداف مسكن بارزاني.. اتصال عراقي إماراتي مع تزايد التوتر الإقليمي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء السبت، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع الإقليمية، في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة والجهود المبذولة لاحتوائه.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن الجانبين ناقشا الموقف الخليجي المعلن بشأن الهجمات التي استهدفت دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وأضافت أن حسين استعرض خلال الاتصال موقف العراق الرسمي الذي سبق أن أعلنته وزارة الخارجية، والذي شدد على رفض استخدام الأراضي العراقية أو استغلالها في تنفيذ أي هجمات ضد دول الجوار، مع تأكيد التزام بغداد باحترام سيادة الدول والعمل على تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما تناول الاتصال، بحسب البيان، تبادل وجهات النظر بشأن مجمل ظروف المنطقة والتصعيد القائم، فضلاً عن مناقشة المعلومات المتداولة حول المساعي الجارية لبدء مفاوضات أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن الوزير الإماراتي أعرب من جانبه عن إدانة بلاده للهجوم الأخير الذي استهدف دار سكن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في دهوك، مؤكداً رفض الإمارات لجميع أشكال العنف التي تهدد الأمن والاستقرار.