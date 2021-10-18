أبو ظبي تحتضن لقاء عراقياً أمريكياً بشأن إيران وتأكيد على خفض التصعيد

شفق نيوز/ التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي في أبو ظبي.

وجرى خلال اللقاء وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها، ومناقشة واقع العلاقات الأمريكية الإيرانية، وسبل تفعيل الحوارات الإستكشافية التي جرت سابقاً".

وأكد الوزير العراقي "أهمية تعزيز الاستقرار والأخذ بفرص وآليات التنسيق، سيما وأن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلم في جوار العراق والمنطقة".

وتطرق إلى "العملية الانتخابية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021، والتي عكست مطلبية شعبية وعبرت عن إهتمام القوى الوطنية لإنجاح المسيرة الانتخابية"، مشيراً الى "الجهود الحكومية التي بذلت لإنجاح هذه التجربة".

من جانبه أشاد روبرت مالي بـ"الدور المهم للعراق في المنطقة وسعيه في بناء ومد الجسور ما بين دول المنطقة لفض الخلافات بالحوار والطرق السلمية".