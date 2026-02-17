أبو تراب: محاولات لتمرير مناصب الأحزاب والدرجات الخاصة

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب عن كتلة بدر النيابية شاكر التميمي "أبو تراب"، يوم الثلاثاء، رفضه إضافة فقرة للتصويت على الدرجات الخاصة إلى جدول أعمال مجلس النواب، مؤكداً مقاطعته الجلسة في حال تمت الاضافة.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الكتل السياسية تريد إضافة فقرة على جدول الأعمال تتضمن التصويت على الدرجات الخاصة، وهذا الأمر خاطئ".

وأضاف أنه "كان يفترض على الكتل السياسية التطرق إلى منصب رئيس الجمهورية وحسم موضوع اللجان النيابية، وليس الذهاب إلى المناصب والتصويت على الدرجات الخاصة".

وأكد التميمي رفضه "إضافة الفقرة على جدول الأعمال"، معلناً مقاطعة جلسة اليوم التي "تناقش مصالح الأحزاب ومناصبهم ودرجاتهم الخاصة".

وأشار إلى أن "هناك كتلاً سياسية ترغب بإضافة فقرة التصويت على الدرجات الخاصة، بينما ترفض كتلاً اخرى ذلك".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أعلنت جدول أعمال جلسة المجلس المقررة اليوم الثلاثاء، والتي تتضمن التصويت على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان، والتصويت على اسماء اللجان ومهامها، إلى جانب مناقشات عامة.