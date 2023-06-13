أبو الغيط يؤكد للسوداني فاعلية العراق في خفض التوتر بالمنطقة

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم الثلاثاء، على أهمية وفاعلية العراق الإقليمية ودوره في خفض حدة التوتر في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أبو الغيط استقبل اليوم، في مقر الأمانة العامة للجامعة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في إطار زيارة يقوم بها لجمهورية مصر العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن أبو الغيط استمع باهتمام لرؤية رئيس الوزراء العراقي حول تطورات الأوضاع في بلاده، خاصة في ضوء إقرار الموازنة الحكومية مؤخراً ولمدة ثلاث سنوات، وفي ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي أعقب فترة من التوترات.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده خلال اللقاء على اقتناعه بأهمية الدور العراقي في المنظومة العربية، معرباً عن ترحيبه بالتحركات التي قامت بها بغداد في الفترة الأخيرة من أجل خفض حدة التوتر في الإقليم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنعكس إيجابياً على حالة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح رشدي أن الأمين العام استمع كذلك للرؤية التي استعرضها رئيس الوزراء العراقي حول تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة عبر عددٍ من المشاريع المشتركة التي تتبناها بلاده، خاصة في مجالات السكك الحديدية وتحديث الموانئ لتسهيل التجارة بين دول المنطقة، وإلى خارجها.

وأكد الأمين العام أن التكامل الاقتصادي يظل مفتاحاً مهماً لتحقيق الاستقرار والازدهار في العراق، والدول العربية كافة، معرباً عن قناعته بأن الملف الاقتصادي يتعين أن يستحوذ على الأولوية اليوم للقضاء على بطالة الشباب وتوفير فرص العمل.

وأشار رشدي إلى أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا العربية، وأن أبو الغيط رحب بقيام العراق بدوره الطبيعي في دعم مختلف القضايا العربية ذات الأهمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال رشدي إن الأمين العام حرص في نهاية اللقاء على اصطحاب رئيس الوزراء العراقي في جولة ميدانية في المبنى الملحق الجديد للجامعة العربية، والذي قام العراق بتوفير التمويل له بمنحةٍ كريمة للجامعة، وينتظر أن يجري الانتهاء من المبنى الملحق وافتتاحه في فترة قريبة.