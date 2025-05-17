أبو الغيط يهاجم "الحوثي" ويؤشر تهديدات وجودية لبعض الدول العربية

شفق نيوز/ هاجم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم السبت، جماعة "الحوثي"، مؤكداً أنها سببت الدمار والأموال للشعب اليمني.

وقال الغيط خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في بغداد، إن "جماعة الحوثي لا تزال تصرّ على مواصلة مسارها الذي جرّ على الشعب اليمني مواجهات وأهوال"، محذراً من أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن بلغت مستوى من المعاناة لا يمكن تصوره"، على حد قوله.

وأضاف أن "اليمن لن يشهد أي استقرار حقيقي ما لم تدرك جماعة الحوثي أن استمرار هذا النهج القائم على العنف والانقلاب أمر مستحيل".

وأشار ابو الغيط، إلى أن "هناك بعض الدول مهددة في وجودها وكيانها"، مبيناً أن "كيان الدولة في السودان أصبح عرضة للتهديد، في حين صار الانقسام يهدد وحدة الصف في ليبيا".

وتابع قائلاً "ما تزال قضية فلسطين هي القضية الأساسية للعرب، اذ بات قتل الأطفال والمدنيين هناك أمراً طبيعياً أمام العالم"، لافتاً إلى أن "لبنان هو الآخر يواجه تحدياً للتعافي في ظل عدوان صهيوني متواصل منذ فترة طويلة".

وبشأن سوريا، أوضح أبو الغيط، أنها تخوض مرحلة صعبة بعد تغيير النظام فيها.