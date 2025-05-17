أبو الغيط: بغداد تعافت

شفق نيوز/ أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يوم السبت، أن بغداد تعافت، فيما بين أن العراق هو أول دولة تترأس القمتين السياسية والاقتصادية.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش القمة العربية بدورتها الـ34، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق هو الدولة الأولى التي تترأس القمتين السياسية والاقتصادية".

وأضاف أن "المبادرات التي اطلقتها جمهورية العراق، ومن بينها تشكيل لجنة وزارية عليا تتكون من العراق والبحرين والأمين العام للجامعة والدول العربية الراغبة للانضمام إلى اللجنة، تقرب وجهات النظر بين الأشقاء".

وتابع أن "مشروع العهد الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى بناء فضاء اقتصادي عربي"، مشيدا بـ"الصناديق التي طرحها العراق لدعم فلسطين ولبنان".

وأكد "هناك 40 ألف يتيم فلسطيني في قطاع غزة"، مضيفا أن "سلسلة المبادرات التي اطلقها العراق تعكس حيوية البلد ونجاحه".