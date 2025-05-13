أبو الغيط: أعمال القمة العربية في بغداد ستتناول مواضيع اقتصادية ذات أولوية للمنطقة

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وذلك في إطار التحضيرات لانعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.

وافتُتح الاجتماع بكلمة ألقاها وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، عامر بساط، رئيس الدورة السابقة للمجلس، أعلن فيها تسليم رئاسة الدورة الحالية إلى جمهورية العراق والتي سيتولى رئاستها لمدة أربع سنوات.

واثنى على دور العراق في دعم القضايا العربية، ولا سيما وقوفه إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، معربا عن ثقته بقدرة العراق على قيادة هذه الدورة بكفاءة واقتدار.

من جهته، تسلم وزير التجارة في جمهورية العراق، أثير داود سلمان، رئاسة الدورة الحالية، مرحباً في كلمته بالوفود العربية المشاركة في بغداد.

بدوره، قدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية،أحمد أبو الغيط، التهنئة للعراق بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية، متمنياً له التوفيق في قيادة أعمالها.

وأشار في كلمة له إلى التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العربي، مشدداً على أهمية التوصل إلى رؤية عربية موحدة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم استقرار الأسواق.

وأوضح أبو الغيط أن الدول العربية قادرة على تحقيق واقع اقتصادي أفضل في حال تبنيها نهج الشراكة والتكامل.

كما اشار الامين العام الى التحولات الإيجابية التي يشهدها العراق، مؤكداً أن جدول أعمال القمة سيتناول مواضيع اقتصادية و تنموية ذات أولوية للمنطقة.